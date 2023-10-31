Хавбек «Ростова» Уткин заявил, что команда завершит сезон в топ-8 турнирной таблицы РПЛ

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин считает, что его команда закончит текущий сезон в первой восьмёрке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Тяжело ли даются выезды с «Ростовом»? Да, конечно. Особенно с рождением сына. Хочется видеть его и жену, но что поделать. В дороге лично я играю в карты.

Попадёт ли «Ростов» в этом году в пятёрку по итогам чемпионата? Сложный вопрос. Я думаю, в первой восьмёрке будем, а там уже многое зависит от нас. Если мы так же будем играть, если нам будет везти, как в прошлом сезоне, то возможно», — приводит слова Уткина «РБ Спорт».

Напомним, в субботу, 28 октября, «Ростов» в матче 13‑го тура обыграл дома «Локомотив» со счётом 1:0. Для команды Валерия Карпина это вторая победа подряд. Южане набрали 16 очков и занимают девятое место в таблице. В прошлом сезоне «Ростов» занял четвёртое место в РПЛ, пропустив вперёд только «Зенит», ЦСКА и «Спартак».