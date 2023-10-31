Романо: 2 ноября «Реал» объявит о подписании нового контракта с Родриго

Мадридский «Реал» объявит о заключении нового контракта с бразильцем Родриго Гоэсом в четверг, 2 ноября. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, контракт будет заключён до июня 2028 года, так как футболист является ключевым игроком для нынешних и будущих планов клуба. Сумма отступных в контракте будет составлять € 1 млрд.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 16 матчах мадридцев во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

22-летний Родриго перешёл в «Реал» в 2019 году. В минувшем сезоне бразильский нападающий в 59 матчах забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 100 млн. Текущее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

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