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«Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 31 октября, состоится встреча 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C
31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сутормин, Ренан, Чистяков, Алип, Круговой, Ерохин, Мостовой, Ду Кейрос, Коваленко.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Солдатенков, Барач, Гапонов, Горшков, Иванисеня, Хубулов, Шитов, Карпицкий, Писарский.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» набрал 11 очков и занимает первое место в группе C. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр набрали только три очка и располагаются на четвёртом месте в таблице.

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