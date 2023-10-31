Александр Медведев высказался об открытии бюстов Кубертена и Бутовского на «Газпром Арене»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об открытии скульптур бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Пьера де Кубертена и одного из учредителей и бывшего члена организации Алексея Бутовского на «Газпром Арене».

«Сегодня очень символичный день: скульптуры двух видных деятелей олимпийского движения возвращаются на своё практически историческое место. Особенно в нынешние странные времена, когда идеалы, заложенные движением, подвергаются сомнению и грубо ревизуются, когда нарушаются права спортсменов.

Надеюсь, что мы отправляем определённый сигнал, что не только «Зенит», но и вся Россия остаются приверженцами идеалов олимпийского спорта. Мы все верим, что мир не сойдёт с ума и вернётся к истокам. Всё написано понятно и просто в декларации Пьера де Кубертена, какую роль может и должен играть спорт, в том числе в политических отношениях», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.