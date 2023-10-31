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Кечинов: за 10-15 лет никто не приблизится к Месси. Потом, возможно, родится новый Лео

Кечинов: за 10-15 лет никто не приблизится к Месси. Потом, возможно, родится новый Лео
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Бывший футболист сборной России по футболу Валерий Кечинов отреагировал на вручение «Золотого мяча» аргентинскому нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Для меня Месси однозначно был фаворитом за «Золотой мяч». Он практически один со сборной Аргентины вытащил чемпионат мира, показал свою лучшую игру. Всё по делу. Думаю, ближайшие лет 10-15 будет очень тяжело приблизиться к его восьми наградам. Потом, может быть, родится новый Месси или Марадона», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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