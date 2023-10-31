Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил выбор состава на матч с «Зенитом» в Кубке России

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выбор стартового состава на матч 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом».

«Да, у нас есть определённая ротация в составе. Кто-то лучше держит нагрузку. Сегодня третий день после игры с «Оренбургом». Кто-то имеет небольшие проблемы со здоровьем. В силу тактических обстоятельств мы выбираем тот или иной состав», — приводит слова Осинькина пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Сегодня, 31 октября, состоится встреча 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.