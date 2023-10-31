Стали известны условия, на которых «Реал» попытается приобрести Кепу у «Челси»

Мадридский «Реал» планирует выкупить голкипера Кепу Аррисабалагу у «Челси» по истечении срока аренды, сообщает The Sun.

По информации источника, «сливочные» готовы предложить за 29-летнего испанского вратаря не более € 20 млн. Боссы мадридцев также рассматривают вариант с включением в сделку своего голкипера — Андрея Лунина.

В текущем сезоне Кепа провёл за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять голов. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Напомним, Кепа был взят в аренду на замену травмированному Тибо Куртуа, который из-за повреждения колена выбыл на долгий срок.