Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Утрехт — Валвейк. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Наполи» высказался о шансах Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч»

Экс-игрок «Наполи» высказался о шансах Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч»
Комментарии

Бывший игрок «Наполи» Роберто Горетти оценил шансы вингера итальянского клуба Хвичи Кварацхелии стать обладателем «Золотого мяча» в будущем.

«Прежде всего я очень рад, что сразу три игрока, игравших за «Наполи», попали в номинацию. Я бы добавил ещё Ди Лоренцо, он провёл выдающийся сезон. Да, я помню, что говорил о том, что Хвича может быть номинантом на «Золотой мяч» очень давно, рад, что он проделал такой путь.

Будущая победа Кварацхелии в «Золотом мяче»? Это будет очень сложной задачей, но всё зависит только от него. Не думаю, что многие могли бы поверить, что Модрич когда-нибудь выиграет «Золотой мяч», — приводит слова Горетти «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, вчера, 30 октября, проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

Материалы по теме
Салуквадзе: 17-е место Хвичи в «Золотом мяче» — большое событие для грузинского футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android