Гендиректор «Баварии»: Мусиала — это не только наше настоящее, но и будущее

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о полузащитнике мюнхенской команды — Джамале Мусиале. Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи о возможном переходе молодого немецкого хавбека в другой европейский клуб.

«Мусиала — это настоящее «Баварии». Однако он также и наше будущее. У клуба очень тесная связь с этим футболистом.

Джамал становится всё ближе и ближе к вершине мирового футбола. И каждый в «Баварии» продолжает сопровождать его на этом пути», — приводит слова Дризена журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мусиала выступает за «Баварию» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

В понедельник, 30 октября, Мусиала занял второе место в голосовании на приз лучшему молодому футболисту мира. Немца опередил только полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.