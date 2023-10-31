Аршавин: в начале сезона «Спартак» казался боеспособным коллективом, сейчас — нет

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной России, ныне заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о проблемах московского «Спартака» в текущем сезоне.

«В принципе, «Спартак» и перед сезоном, и на старте выглядел боеспособным коллективом. Но по тому, как всё складывается для «Спартака» сейчас, мне так не кажется.

Во-первых, они остались с одним нападающим — с Соболевым. С которым потом поссорились. Есть ещё Мелёшин, но он — молодой. Так появилась проблема с нападением. Она добавилась к проблеме с обороной, хотя Бабич центр и укрепил. Но остались слабые фланги. «Спартаку» нужна хорошая селекция.

Не знаю, традиционная ли это история для «Спартака» — хорошо начать, а потом поссориться и всё испортить. У красно-белых вроде как всё по-разному, но всё одинаково. Пока у них нет стабильности, как и в предыдущих сезонах», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 20 очков после 13 туров.