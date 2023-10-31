Почеттино: Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч», он лучший

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поздравил форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси с получением восьмого в карьере «Золотого мяча». Напомним, Месси работал под руководством 51-летнего специалиста в «ПСЖ» в сезоне-2021/2022.

«Это потрясающее достижение, Лео полностью заслужил данную награду. Он лучший, и это очень важно как для него лично, так и для всей Аргентины.

Для меня как тренера возможность поработать с ним и быть его соотечественником – огромное счастье.

Я думаю, что надо отдать ему должное и поздравить его, потому что это отличное, уникальное достижение», – приводит слова Почеттино Football London.

Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Аргентинский форвард получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Напомним, в прошлом году Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей турнира, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.