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Первый тренер Файзуллаева считает, что полузащитник ЦСКА не повторит путь Урунова

Первый тренер Файзуллаева считает, что полузащитник ЦСКА не повторит путь Урунова
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, объяснил, почему узбекский новичок ЦСКА не повторит путь экс-хавбека «Спартака» Остона Урунова.

«Если Аббосбек будет и дальше так же относиться к тренировкам, к установкам тренера, будет всё понимать, принимать и выполнять, то будет только расти. На данный момент это его не предельный уровень.

Может ли Файзуллаев повторить путь Урунова? Остон – воспитанник «Пахтакора», и я его знаю практически с восьми лет. Описанная вами история – не про Файзуллаева. У Аббоса всегда на первом плане был футбол. Он всегда был опрятно одет, никогда не стремился за последними марками телефона и не завидовал тем, кто её купит», – приводит слова Ана Metaratings.ru.

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

Урунов играл в РПЛ с 2020 по 2023 год, выступая за «Уфу», «Спартак» и «Урал». На его счету 44 матча в чемпионатах России, в которых он не отметился результативными действиями.

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