Президент Бразилии отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси

Президент Бразилии Лула да Силва прокомментировал вручение «Золотого мяча» аргентинскому нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Месси должен служить примером для бразильских игроков. Парню 36 лет, он чемпион мира, получил «Золотой мяч» и всё такое. Он должен стать примером самоотверженности для молодёжи.

Тот, кто хочет выиграть «Золотой мяч», должен быть самоотверженным, должен быть профессионалом. Это не сочетается с тусовками и вечеринками», – написал да Силва в соцсети Х (ранее Twitter).

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.