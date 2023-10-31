«Барселона» намерена продлить аренду Феликса до конца сезона-2024/2025

Нападающий Жоау Феликс может остаться в «Барселоне» до конца июня 2025 года, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство каталонского клуба намеревается продлить аренду португальского форварда ещё на один сезон. «Барселона» на данный момент не может позволить себе полноценный трансфер футболиста, который может обойтись в € 80 млн. В клубе уверены, что летом 2025 года Феликса можно будет купить за € 20 млн.

Отмечается, что сам нападающий не хочет возвращаться в мадридский клуб по истечении срока арендного договора.

Феликс забивает в ворота «Бетиса» в матче 5-го тура Ла Лиги-2023/2024:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Феликс выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 11 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.