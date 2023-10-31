«Зенит» — «Крылья Советов»: Кукуян отменил гол Сергеева после проверки VAR

В эти минуты проходит встреча 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Матч проводится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте матча нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт. Сергеев подставил колено под прострел Данилы Кругового и забил в ближний угол. Однако во время голевой атаки полузащитник петербуржцев Александр Коваленко сыграл рукой. Мяч не засчитан после проверки VAR.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» набрал 11 очков и занимает первое место в группе C. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр набрали только три очка и располагаются на четвёртом месте в таблице.