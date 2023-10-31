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«Зенит» — «Крылья Советов»: Сергеев открыл счёт в конце основного времени матча

«Зенит» — «Крылья Советов»: Сергеев открыл счёт в конце основного времени матча
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В эти минуты проходит встреча 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Матч проводится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C
31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сергеев – 87'    

На 60-й минуте матча нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт. Однако во время голевой атаки полузащитник петербуржцев Александр Коваленко сыграл рукой. Мяч не был засчитан после проверки VAR.

Тем не менее на 87-й минуте Сергеев всё-таки забил легитимный мяч с передачи Александра Ерохина — 1:0 в пользу петербуржцев.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» набрал 11 очков и занимает первое место в группе C. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр набрали только три очка и располагаются на четвёртом месте в таблице.

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