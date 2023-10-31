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«РБ Лейпциг» вылетел из Кубка Германии, проиграв «Вольфсбургу» в 1/16 финала

«РБ Лейпциг» вылетел из Кубка Германии, проиграв «Вольфсбургу» в 1/16 финала
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии между «Вольфсбургом» и клубом «Ред Булл Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 14-й минуте игры, когда чешский нападающий «Вольфсбурга» Вацлав Черны отличился с передачи португальца Тьягу Томаша. На 56-й минуте матча нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен получил вторую жёлтую карточку в этой встрече, его удалили с поля. Оставшееся время гости играли вдесятером.

По статистике ударов в створ ворот хозяева превзошли подопечных Марко Розе — 5:1. По количеству предупреждений тоже — 5:4.

Благодаря этой победе «Вольфсбург» прошёл в 1/8 финала Кубка Германии. «РБ Лейпциг» выбыл из турнира.

Кубок Германии . 2-й раунд
31 октября 2023, вторник. 20:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Черны – 14'    
Удаления: нет / Поульсен – 56'
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