Ндомбеле исключили из состава «Галатасарая» из-за заказанного ночью бургера

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, выступающий за «Галатасарай» на правах аренды, выведен из состава турецкого клуба из-за проблем с лишним весом. Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:3) полузащитник заказал в отеле гамбургер, картофель и колу. На тот момент было около полуночи. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук узнал о заказе и раскритиковал Ндомбеле, заявив, что француз не будет играть, пока не сбросит вес до 75 кг и не доведёт уровень жира в организме до удовлетворительного.

Отмечается, 26-летний футболист, который за 1,5 месяца потерял два-три килограмма, а затем вновь набрал один-два килограмма, ел специально приготовленную для него еду на базе клуба, а по возвращении домой питался нездоровой пищей.

В составе «Галатасарая» полузащитник принял участие в семи играх во всех турнирах.