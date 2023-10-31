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«Зенит» заработает в Кубке России минимум 76,7 млн рублей, «Крылья» — 29,2 млн

«Зенит» заработает в Кубке России минимум 76,7 млн рублей, «Крылья» — 29,2 млн
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В заключительном матче группового раунда пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» с минимальным счётом обыграл «Крылья Советов» (1:0) благодаря голу Ивана Сергеева и занял первое место в квартете.

По информации Metaratings.ru, в нынешнем сезоне Кубка России «Зенит» уже гарантировал себе 76,7 млн рублей призовых (67,2 млн за групповую стадию и 9,5 млн в плей-офф). Сине-бело-голубые дополнительно могут получить 12,5 млн рублей от Российского футбольного союза за достижение коммерческих и маркетинговых показателей.

«Крылья Советов», ставшие последними в своей группе, заработали 29,24 млн рублей. Самарцы могут получить от организаторов дополнительные выплаты в размере 8,46 млн, если выполнят требования по маркетинговому регламенту турнира. Решение о дополнительных выплатах станет известно до конца текущего года.

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