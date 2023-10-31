Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Утрехт — Валвейк. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Ахмат»: Мусаев оформил дубль

«Балтика» — «Ахмат»: Мусаев оформил дубль
Комментарии

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Ахматом». Встреча группы C проходит на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C
31 октября 2023, вторник. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Швец – 34'     1:1 Энрикес – 45'     2:1 Мусаев – 48'     3:1 Мусаев – 79'     4:1 Гузина – 90+3'    

На 79-й минуте Тамерлан Мусаев оформил дубль и увеличил преимущество «Балтики» до двух мячей.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Балтика» набрала девять очков и занимает второе место в группе C. «Ахмат» после аналогичного количества игр набрал семь очков и располагаются на третьем месте в таблице.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Балтика» обыграла «Ахмат» со счётом 2:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android