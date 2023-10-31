Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Утрехт — Валвейк. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино объявил о проведении ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Инфантино объявил о проведении ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
Комментарии

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в своих социальных сетях объявил, что финальная стадия чемпионата мира по футболу — 2034 пройдёт в Саудовской Аравии.

«Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта, чемпионат мира – идеальная демонстрация идеи единства и инклюзивности», — сказал Джанни Инфантино.

Ранее стало известно, что Австралия отказалась от подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу — 2034 и Саудовская Аравия стала единственным претендентом.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Три стартовых матча ЧМ-2030 пройдут в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Остальные игры будут проведены в Испании, Португалии и Марокко.

Материалы по теме
Президент ФИФА «подарил» чемпионат мира саудовцам. Это часть гибридной войны с УЕФА
Президент ФИФА «подарил» чемпионат мира саудовцам. Это часть гибридной войны с УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android