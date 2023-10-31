Ерохин прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов» в Кубке России

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

«Нужно хладнокровнее действовать в последней фазе атаки. Но очень важно было победить сегодня. Мы очень хотели занять первое место. Победа есть победа — это результат, который мы хотели.

Получилось так, что по ходу матча сыграл на трёх позициях. Перестраиваюсь спокойно. Были моменты, особенно со стандартов — не хватило нескольких сантиметров, чтобы превратить эти моменты в гол», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Благодаря победе в матче 6-го тура «Зенит» гарантировал себе первое место в таблице квартета. Самарцы завершили групповой этап на последней строчке и выбыли из турнира.