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Игрок «Зенита» Ду Кейрос: «Крылья» закрылись сзади — пришлось долго вскрывать оборону

Игрок «Зенита» Ду Кейрос: «Крылья» закрылись сзади — пришлось долго вскрывать оборону
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Бразильский полузащитник «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал победу в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0). Единственный гол забил Иван Сергеев.

«Была сложная игра. Борьба практически на каждом участке поля. «Крылья» чуть-чуть закрылись сзади. Пришлось долго вскрывать оборону. Это важная победа для того, чтобы уверенно чувствовать себя в этом турнире. Рады, что победили.

Первые пять минут мы вышли не так хорошо, как были должны. Допускали определённые огрехи в передачах, в выходах из обороны. Понимаем, что над этим компонентом нужно поработать, чтобы в следующих играх не допускать подобного», — передаёт слова Ду Кейроса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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