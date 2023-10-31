Игрок «Зенита» Ду Кейрос: «Крылья» закрылись сзади — пришлось долго вскрывать оборону

Бразильский полузащитник «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал победу в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0). Единственный гол забил Иван Сергеев.

«Была сложная игра. Борьба практически на каждом участке поля. «Крылья» чуть-чуть закрылись сзади. Пришлось долго вскрывать оборону. Это важная победа для того, чтобы уверенно чувствовать себя в этом турнире. Рады, что победили.

Первые пять минут мы вышли не так хорошо, как были должны. Допускали определённые огрехи в передачах, в выходах из обороны. Понимаем, что над этим компонентом нужно поработать, чтобы в следующих играх не допускать подобного», — передаёт слова Ду Кейроса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.