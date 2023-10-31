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«Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла из группы в Кубке России

«Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла из группы в Кубке России
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Сегодня, 31 октября, состоялся матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Ахматом». Игра группы C проходила на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Любимов. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 4:1.

Первый гол в матче забили гости. На 34-й минуте полузащитник «Ахмата» Антон Швец отправил мяч в ворота Максима Бориско. «Балтика» сравняла счёт прямо перед свистком на перерыв. Отличился чилийский форвард Анхело Энрикес. Во втором тайме дважды отличился 22-летний нападающий калининградцев Тамерлан Мусаев. Первый свой гол он забил на 48-й минуте, а второй на 79-й. Последний гол в матче в свой актив записал игрок «Балтики» Гедеон Гузина.

Благодаря этой победе «Балтика» обеспечила выход из группы со второго места. «Ахмат» занял третье место и продолжит выступление в Пути регионов.

Fonbet Кубок России . Группа C
31 октября 2023, вторник. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Швец – 34'     1:1 Энрикес – 45'     2:1 Мусаев – 48'     3:1 Мусаев – 79'     4:1 Гузина – 90+3'    
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