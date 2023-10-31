Юрий Горшков: почему Сергеев всегда забивает «Крыльям»? Он знает тонкости

Футболист самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался об игре форварда «Зенита» Ивана Сергеева, ставшего автором единственного гола в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Почему Сергеев всегда забивает «Крыльям»? Наверное, он знает какие-то тонкости. В нескольких играх он выходил на замену — то есть более свежий и продавливал защитников. Шансы и мастерство у него всегда есть», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, нападающий «Зенита» Сергеев раньше выступал за самарский клуб.

После поражения от «Зенита» самарцы завершили групповой этап на последней строчке и выбыли из турнира. В прошлом сезоне команда Игоря Осинькина принимала участие в плей-офф.