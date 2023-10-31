Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Утрехт — Валвейк. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ерохин оценил выступление «Зенита» в Кубке России

Александр Ерохин оценил выступление «Зенита» в Кубке России
Комментарии

Футболист «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о выступлении санкт-петербургского клуба в Фонбет Кубке России.

«То, что вышли с первого места — это плюс для нас, потому что первая игра будет выездной в квалификационном раунде. После паузы мы будем играть ответный матч дома — там есть небольшое преимущество. Будем ждать соперника», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сегодня, 31 октября, «Зенит» вырвал победу у «Крыльев Советов» в 6-м туре группы С Пути РПЛ Кубка России благодаря голу нападающего Ивана Сергеева на 87-й минуте матча. Ерохин ассистировал ему.

Благодаря этой победе «Зенит» гарантировал себе первое место в таблице квартета. Самарцы завершили групповой этап на последней строчке и выбыли из турнира.

Материалы по теме
Ерохин прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android