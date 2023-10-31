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Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Крыльями» в Кубке России

Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Крыльями» в Кубке России
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги матча с «Крыльями Советов». Петербуржцы одержали победу со счётом 1:0 в рамках 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Кержаков провёл первый матч после восстановления от травмы.

«Рад вернуться, рад, что удалось сыграть «на ноль» и что победили при не самом лучшем качестве игры. Турнирного значения матч по факту не имел? Сложно ли настраиваться на такие игры? Мне — нет, потому что я пропустил достаточно много времени. Плюс — играем дома, настраивался как обычно.

Благодарен ли партнёрам по команде, что не оставили без работы и пришлось потрудиться? Вы вопросы в интернете ищете? (смеётся). На самом деле всегда приятно, когда есть работа, чувствуешь удовлетворение, тем более когда команда выиграла», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

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