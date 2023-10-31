Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

«В принципе не могу сказать, что я недоволен ребятами. Мы нормально играли, но умения быть концентрированными до конца нам не хватило. Очень мало до конца оставалось, мы всё время думали не только о ничьей, но и о победе. В этот момент сзади нужно было играть надёжно, об этом я и сказал плюс‑минус.

Тройная замена была запланирована? Мы вносили коррективы, думали — одну или две замены сделать в перерыве, но вроде никто не выпадал. Ещё моменты по здоровью наших ребят повлияли на решения. Дальше посчитали, что тройная замена, это где‑то кого‑то приберечь. Понимаешь, что сложно два матча подряд полностью играть, а где‑то хотелось усилить.

У нас были моменты хорошие, с которых мы могли или должны были забивать. Не со всех угловых, но был эпизод, когда должны были забивать.

Проблемы с реализацией? Наверное, в этом матче да, есть проблемы. Один момент в начале матча у Шитова чего стоит. Можно говорить о какой‑то реализации, но мы на дистанции одного матча какие‑то выводы делать не будем. Что касается «Зенита» и что у них не очень много ударов, «Зенит» такая команда, которая считает, что удар ради удара не нужен. Они правильно оценивают ситуацию. Тут я их очень поддерживаю», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».