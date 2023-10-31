Агент Михайлова: со стороны руководства «Зенита» в отношении Ярослава большие ожидания

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Ярослава Михайлова, высказался о будущем футболиста.

«У меня нет переживаний за будущее Ярослава. Он попал в сильный коллектив. Да, команду сейчас немного шатает – могут обыграть лидера, а потом неожиданно уступить команде не самого высокого статуса. Однако та середина поля, то окружение, которое у него сейчас есть, подразумевает прогресс молодого игрока. Стиль игры, который демонстрирует «Оренбург», ему подходит. Думаю, он вырвет себе место в основном составе, у него железный характер. И там будет развиваться гораздо эффективнее, чем в любом другом клубе. Благодаря выступлениям за «Оренбург» в будущем ему будет гораздо легче заиграть в комбинационный футбол, в том же «Зените».

Можно ли сказать, что в «Зените» на него рассчитывают уже в обозримом будущем? Да, именно на это идёт расчёт. Со стороны руководства «Зенита» в отношении него большие ожидания. Сейчас Ярослав чувствует себя нормально. Когда он не играет — это его не раздражает, а наоборот мотивирует еще больше работать.