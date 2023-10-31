Уолкер – лучший правый защитник по версии издания Four-Four-Two. Рис Джеймс — 10-й
Four-Four-Two огласил список из десяти лучших правых защитников мира по итогам прошедшего года. В него вошли следующие футболисты:
1. Кайл Уолкер («Манчестер Сити», сборная Англии);
2. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);
3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии);
4. Киран Триппьер («Ньюкасл», сборная Англии);
5. Жоау Канселу («Барселона», сборная Португалии);
6. Бен Уайт («Арсенал», сборная Англии);
7. Джереми Фримпонг («Байер»);
8. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид);
9. Джованни Ди Лоренцо («Наполи», сборная Италии).
10. Рис Джеймс («Челси», сборная Англии).
Напомним, в прошлом сезоне Уолкер в составе «Манчестер Сити» завоевал требл. Со сборной Англии защитник дошёл до 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
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