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Уолкер – лучший правый защитник по версии издания Four-Four-Two. Рис Джеймс — 10-й

Уолкер – лучший правый защитник по версии издания Four-Four-Two. Рис Джеймс — 10-й
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Four-Four-Two огласил список из десяти лучших правых защитников мира по итогам прошедшего года. В него вошли следующие футболисты:

1. Кайл Уолкер («Манчестер Сити», сборная Англии);

2. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);

3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии);

4. Киран Триппьер («Ньюкасл», сборная Англии);

5. Жоау Канселу («Барселона», сборная Португалии);

6. Бен Уайт («Арсенал», сборная Англии);

7. Джереми Фримпонг («Байер»);

8. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид);

9. Джованни Ди Лоренцо («Наполи», сборная Италии).

10. Рис Джеймс («Челси», сборная Англии).

Напомним, в прошлом сезоне Уолкер в составе «Манчестер Сити» завоевал требл. Со сборной Англии защитник дошёл до 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

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