«Наши болельщики заждались такой результативной игры». Игнашевич — о победе над «Ахматом»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мнением о матче с грозненским «Ахматом». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой калининградцев со счётом 4:1.

«Наши болельщики заждались такой результативной игры. Подарок для них. Ребята хороший матч провели, заслужили победу.

Командные действия — это приоритет, но надо отметить трёх наших нападающих, от них мы тоже ждали результативной игры. Рад, что работа, которую мы делаем, воплотилась в голы. Выбор форвардов на следующий матч? Сложный выбор, есть несколько дней», — сказал Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в составе «Балтики» дубль оформил Тамерлан Мусаев, также по голу забили Анхело Энрикес и Гедеон Гузина. В составе «Ахмата» единственный мяч на счету Антона Швеца.