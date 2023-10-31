Гроссо — о нападении фанатов «Марселя»: это могло стать трагедией. Будет уроком для всех

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо высказался о нападении на автобус его команды фанатов «Марселя».

«То, что произошло на выходных, могло бы стать настоящей трагедией. Не стоит исключать, что подобное происходит из-за чрезмерно большой страсти некоторых людей к футболу. Искренне надеюсь, что данная ситуация послужит уроком для них.

Я благодарю всех за поддержку. Теперь нам нужно сконцентрироваться на ближайших матчах. Вперёд, «Лион»!» — приводит слова Гроссо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате этого главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса.

Похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».