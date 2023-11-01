Корнеев: «Спартак» выглядел как реальный импотент в матче с «Факелом»

Бывший футболист сборной России по футболу Игорь Корнеев оценил игру московского «Спартака» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Красно-белые проиграли со счётом 0:2.

«Игра «Спартака» была хуже, чем поле. Самое главное, что «Спартак» выглядел как реальный импотент. Не только по игре, не было видно эмоций, заряженности на победу. Не было характера. Это отражение работы Абаскаля и его тренерского штаба.

По мне, разделения на Кубок и чемпионат для «Спартака» не должно быть. Каждый матч надо пытаться выигрывать и каким‑то образом реанимировать ментальную часть внутри команды. Повторюсь, что с этим тренером это невозможно», — сказал Корнеев в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».