Андрей Тихонов объяснил, почему отказался от возвращения в «Енисей»

Футбольный тренер Андрей Тихонов рассказал, что ездил в Красноярск, чтобы поговорить с руководством местного «Енисея» по поводу работы в клубе, и назвал причину, из-за которой переговоры прошли неудачно.

«Я ездил в Красноярск, разговаривал с руководством, но некоторые моменты меня не устроили», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Андрей Тихонов был главным тренером «Енисея» с 2016 по 2017 год.

Последним клубом, в котором работал 53-летний специалист, была казахстанская «Астана». Он возглавлял её с 2020 по 2021 год. Также Тихонов был главным тренером самарских «Крыльев Советов» и «Спарты» из Щёлкова.

Ранее бывший капитан «Спартака» высказался о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.