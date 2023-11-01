Джон Оби Микел объяснил, почему Салах и Де Брёйне не заиграли в «Челси»

Экс-хавбек «Челси» Джон Оби Микел порассуждал, почему египетский вингер Мохамед Салах и бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне не заиграли в лондонском клубе.

«Салаху с Де Брёйне в те времена не повезло с тем, что Моуринью не брал пленных в команду. Если ты не справлялся с работой, не имело значения, кто ты, тренер жёстко мог раскритиковать тебя.

Однажды Моур разнёс Салаха в перерыве, и тот расплакался. Мы подумали: «Ладно, он позволит ему вернуться в игру». Но Моуринью сперва уничтожил парня при всех, а после сразу же заменил его. Таков был нрав Жозе в то время.

Поступил бы так сейчас Моуринью? Мне кажется, нет. Он стал старше, стал более зрелым и теперь знает, как общаться с молодыми футболистами.

Хотя в те времена Жозе именно таким способом и выжал из нас максимум. Именно таким образом мы добивались успеха во всех турнирах», – сказал экс-хавбек «Челси» в своём подкасте.