Игрок «Крыльев» Гарре: мы пропустили такой гол, который не должны были пропускать

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился мнением о матче с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой петербуржцев со счётом 1:0.

«Мы знали, что это деликатный матч, поскольку мы вылетели до начала игры. В конце концов мы пропустили такой гол, который не должны были пропускать. Что теперь делать? Нужно исправить ошибки и идти дальше.

Это футбол, иногда попадаешь в ворота, иногда — нет. Всё может случиться. По тому, как мы играли, могло быть и 0:0, но так получилось», — сказал Гарре в эфире «Матч ТВ».

Напомним, автором победного гола стал нападающий «Зенита» Иван Сергеев, отличившийся на 87-й минуте матча с передачи Александра Ерохина.