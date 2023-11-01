Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси допустил, что больше не получит «Золотой мяч».

«Я давно не думал о «Золотом мяче». Завоевание «Золотого мяча» никогда не было для меня приоритетом, тем более сейчас, после всего, чего я достиг в карьере, и по сравнению со всеми другими моментами, которые я пережил.

Думаю, это мой последний «Золотой мяч». Я рад, что добился всего, чего достиг, и являюсь единственным игроком, выигравшим восемь наград», – приводит слова Месси L'Équipe.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси. Этот приз стал для Месси восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий.