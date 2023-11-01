Месси рассказал о желании провести прощальный матч за «Барселону»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о возможности проведения прощального матча за «Барселону».

«Мне бы хотелось иметь возможность попрощаться с людьми по-другому. Когда я ушёл, у меня было странное чувство. Нехорошо, с учётом всего, что мы разделили и прожили вместе. Я заслуживаю возможности попрощаться. «Барселона» – мой дом, я люблю этот клуб. Если прощальный матч состоится, я с удовольствием поучаствую», – приводит слова Месси ESPN.

Напомним, вчера, 30 октября, состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту минувшего сезона по версии французской газеты France Football. По итогам голосования аргентинец Лионель Месси был награждён «Золотым мячом», ставшим восьмым в его карьере.