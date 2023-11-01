Винисиус отреагировал на своё продление контракта с «Реалом»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал продление своего контракта с мадридским клубом до 2027 года.

«Играть здесь всегда было моей мечтой. Из тех мест, откуда я родом, дорасти до такого очень трудно. Не могу передать словами, что значит быть игроком «Реала». Только те, кому доводилось пройти через это, могут понять мои чувства.

У меня отличные взаимоотношения со всеми одноклубниками. Нас объединяет то, что все мы счастливы представлять лучший клуб в мире. Нужно наслаждаться этими моментами, они пролетают очень быстро», – приводит слова Винисиуса Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году за € 35 млн. Предыдущий контракт игрока с клубом был рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. В нынешнем сезоне бразильский вингер сыграл в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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