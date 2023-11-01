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Эрлинг Холанд поздравил Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча»

Эрлинг Холанд поздравил Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поздравил футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча» — 2023. Норвежец опубликовал в социальных сетях фотографию аргентинца с призом.

«Поздравляю, Лео Месси!» — подписал фотографию Холанд.

30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси. Этот приз стал для аргентинца восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси.

Эрлинг Холанд занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». На третьем месте расположился Килиан Мбаппе. Четвёртым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, а замкнул пятёрку хавбек «горожан» Родри.

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