Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в четвертьфинал Кубка Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче Кубка Короля Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком».

«Потрясающий командный дух! Невероятная поддержка наших болельщиков помогла нам сражаться до конца», – написал Роналду в одной из социальных сетей.

31 октября в Эр-Рияде состоялся матч 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Садио Мане.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт 38-летнего португальского игрока с саудовским клубом рассчитан до 2025 года.

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