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Ди Мария резко ответил Маттеусу на критику в отношении Месси

Ди Мария резко ответил Маттеусу на критику в отношении Месси
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария ответил легендарному немецкому футболисту Лотару Маттеусу, который раскритиковал вручение «Золотого мяча» нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

Немец выразил мнение, что Месси не заслужил свой восьмой «Золотой мяч», отметив, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выступил в прошлом сезоне успешнее.

«Иди поплачь в другом месте», — написал Ди Мария в одной из социальных сетей.

30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси. Этот приз стал для игрока восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский футболист.

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