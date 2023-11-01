Педри выставил на аукцион свою футболку, для помощи пострадавшим на острове Тенерифе

15 августа 2023 года на острове Тенерифе случился сильный лесной пожар, который охватил около 14 000 гектаров по периметру протяженностью 90 километров.

Полузащитник «Барселоны» Педри, чтобы помочь острову, выставил на аукцион свои бутсы, а также футболку с надписью «Форс Тенерифе», которую он показал 20 августа после забитого гола в ворота «Кадиса».

Оба объекта будут подписаны и посвящены каждому из людей, выигравших каждый аукцион, а деньги пойдут на помощь в реализации проекта организации «Красный крест» по уменьшению опасности стихийных бедствий на территории острова.

Проект поможет населению острова определить риски, связанные с окружающей средой, проанализировать их, чтобы иметь возможность снизить (смягчить) их, чтобы в случае возникновения новой чрезвычайной ситуации они были менее затронуты. Параллельно он будет обучать семьи вопросам гражданской защиты и тому, как справляться с чрезвычайными ситуациями.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.