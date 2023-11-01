Марко Розе — о вылете из Кубка Германии: Для нас это конец невероятного путешествия

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о вылете из Кубка Германии от «Вольфсбурга» (0:1). На 56 минуте матча красную карточку получил нападающий Юссуф Поульсен.

«Мы хорошо начали игру и выглядели опрятно, пока не позволили «Вольфсбургу» забить. Мы контролировали игру, но просто не имели достаточного количества явных моментов. Мы не были достаточно голодны в заключительной трети. После того как мы остались вдесятером, ребята отдавали все силы до самого конца.

Для нас это конец невероятного путешествия. Мы сделали много хороших воспоминаний в кубке Германии и выиграли его дважды, но в этом году история не повторится. Я хотел бы поблагодарить сегодняшних болельщиков, они были просто великолепны. Выездной стадион был переполнен, что было странным, но удивительным зрелищем во вторник вечером», — приводит слова Розе официальный сайт «РБ Лейпциг».

После девяти туров чемпионата России «РБ Лейпциг» занимает пятое место с 20 очками. Лидирует в таблице «Байер» (25 очков).