Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дженоа — Реджана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Розе — о вылете из Кубка Германии: Для нас это конец невероятного путешествия

Марко Розе — о вылете из Кубка Германии: Для нас это конец невероятного путешествия
Комментарии

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о вылете из Кубка Германии от «Вольфсбурга» (0:1). На 56 минуте матча красную карточку получил нападающий Юссуф Поульсен.

«Мы хорошо начали игру и выглядели опрятно, пока не позволили «Вольфсбургу» забить. Мы контролировали игру, но просто не имели достаточного количества явных моментов. Мы не были достаточно голодны в заключительной трети. После того как мы остались вдесятером, ребята отдавали все силы до самого конца.

Для нас это конец невероятного путешествия. Мы сделали много хороших воспоминаний в кубке Германии и выиграли его дважды, но в этом году история не повторится. Я хотел бы поблагодарить сегодняшних болельщиков, они были просто великолепны. Выездной стадион был переполнен, что было странным, но удивительным зрелищем во вторник вечером», — приводит слова Розе официальный сайт «РБ Лейпциг».

После девяти туров чемпионата России «РБ Лейпциг» занимает пятое место с 20 очками. Лидирует в таблице «Байер» (25 очков).

Кубок Германии . 2-й раунд
31 октября 2023, вторник. 20:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Черны – 14'    
Удаления: нет / Поульсен – 56'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android