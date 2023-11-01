Почеттино — о Палмере: он играет так, будто находится здесь уже 10 лет
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино комплиментарно высказался о полузащитнике Коуле Палмере, перешедшим в лондонский клуб минувшим летом.
«Мы очень рады тому, как Палмер начал играть в нашем клубе. Он играет так, будто находится здесь уже 10 лет.
Он показывает свой характер, свою личность. Было бы некрасиво сказать, что я этого не ожидал, но если скажу, что ожидал, то солгу», — заявил Почеттино на пресс-конференции.
Палмер перешёл в «Челси» 1 сентября нынешнего года за € 47 млн из «Манчестер Сити». В новом клубе Коул уже провёл восемь матчей во всех турнирах и смог отличиться двумя голами и двумя голевыми передачами.
После 10 туров лондонский клуб идёт на 11 месте с 12 очками. Прошлый сезон команда закончилась на 12 месте.
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