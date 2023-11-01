«Ювентус» сократит зарплаты президенту и генеральному директору клуба

«Ювентус» берет новый курс в экономической политике клуба, ориентированный на устойчивость и бюджетную дисциплину, сообщает La Gazzeta dello Sport.

Он затронет не только футболистов, но и высшие социальные должности. По информации представленных отчетов было принято решение о сокращении зарплат президента «Ювентуса» Джанлуки Ферреро и генерального директора Маурицио Сканавино. А также о сокращении бонусов генерального директора, которые в процентном выражении, влияют больше, чем фиксированная часть.

Сейчас заработная плата у руководства составляет: президент – €800 000, гендиректор – €400 000.

В декабре 2022 года Джанлука Ферреро стал новым президентом туринского «Ювентуса» после того как предыдущее руководители клуба подало в отставку. В правление клуба также вошли Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино (генеральный менеджер), Диего Пистоне и Лаура Капьелло.

Бывшему руководству в лице Андреа Аньелли и Павлу Недведу могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности.

После десяти туров «Ювентус» занимает второе место с 23 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (25 очков).