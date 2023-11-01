Воспитанник «Интера» Пеламатти объяснил, почему отклонил предложения российских клубов
Бывший защитник юношеских сборных Италии и России, воспитанник «Интера» Андреа Пеламатти рассказал о том, что получал предложения из России, но пока предпочитает оставаться в Италии.
«Кое-какие русские клубы искали меня, но я предпочел «Торрес». В Италии один из сильнейших чемпионатов, причём во всех трёх дивизионах. На данный момент итальянский футбол — это лучшая школа для молодого игрока. Другие варианты я даже не рассматривал. Но в будущем всё может быть», — заявил Пеламатти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Клуб «Торрес», за который играет Андреа, находится в третьем итальянском дивизионе.
Пеламатти — 19 лет. За юношескую сборную России он сыграл два матча в 2021 году.
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