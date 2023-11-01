Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лечче — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Интера» Пеламатти объяснил, почему отклонил предложения российских клубов

Воспитанник «Интера» Пеламатти объяснил, почему отклонил предложения российских клубов
Комментарии

Бывший защитник юношеских сборных Италии и России, воспитанник «Интера» Андреа Пеламатти рассказал о том, что получал предложения из России, но пока предпочитает оставаться в Италии.

«Кое-какие русские клубы искали меня, но я предпочел «Торрес». В Италии один из сильнейших чемпионатов, причём во всех трёх дивизионах. На данный момент итальянский футбол — это лучшая школа для молодого игрока. Другие варианты я даже не рассматривал. Но в будущем всё может быть», — заявил Пеламатти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Клуб «Торрес», за который играет Андреа, находится в третьем итальянском дивизионе.

Пеламатти — 19 лет. За юношескую сборную России он сыграл два матча в 2021 году.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android