Петер Гулачи: действительно разочарован, потому что мы знаем, как приятно играть в финале

Вратарь «РБ Лейпцига» Петер Гулачи высказался о вылете команды из Кубка Германии от «Вольфсбурга» (0:1).

«Мы знали, что это будет тяжелая игра. «Вольфсбург» хорошо оборонялся, и мы не создали много моментов. Мы контролировали ход игры, даже когда остались вдесятером, но не смогли найти места для создания опасных моментов.

Я действительно разочарован, потому что мы знаем, как приятно играть в финале. За последние пять лет мы были в Берлине четыре раза, так что это действительно очень тяжело перенести», — приводит слова Гулачи официальный сайт «РБ Лейпцига».

«Лейпциг» с сезона-2018/2019 лишь один раз не выходил в финал Кубка Германии. Последние два года команда выигрывала трофей. В 2022 году «Лейпциг» обыграл в решающем матче «Фрайбург» со счётом 1:1 (4:2 – по пенальти). В 2023 году команда переиграла в финале «Айнтрахт» (2:0).