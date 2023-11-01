Отец задержанного Бугаева: Алексей попал под раздачу. Он невиновен

Отец бывшего защитника «Торпедо», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России по футболу Алексея Бугаева Иван Бугаев подтвердил «Чемпионату», что его сын задержан в Краснодаре.

«Есть такое дело, да. Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определённые действия. А что в телеграм-каналах пишут? 500 грамм наркотиков? Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте», — сказал Иван Бугаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 грамм мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.