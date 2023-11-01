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Воспитанник «Интера» Пеламатти: чувствую себя итальянцем и русским одновременно

Воспитанник «Интера» Пеламатти: чувствую себя итальянцем и русским одновременно
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Бывший защитник юношеских сборных Италии и России, воспитанник «Интера» Андреа Пеламатти заявил, что чувствует себя и итальянцем, и русским одновременно.

«Я чувствую себя и итальянцем, и русским одновременно (отец футболиста — итальянец, мама — русская. — Прим. «Чемпионата»). Не могу сказать что во мне преобладают какие-то корни. Зависит от ситуации. Основным языком общения в семье с детства был итальянский. На нём я и учился. На русский переключался, когда приезжал в Россию. Ну и сейчас время от времени практикую его с мамой.

Когда я был маленьким, она занималась со мной русским один час в неделю — учила алфавиту, правилам произношения. Кроме того, показывала какие-то мультфильмы на русском языке, книги — уже не вспомню какие. Конечно, мой русский на более низком уровне, чем итальянский. Пишу с ошибками. Но для общения хватает», — заявил Пеламатти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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